Santo Doming.- Gedeón Santos, exrepresentante dominicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y expresidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), dio a conocer este viernes su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de cuyo comité central era miembro.

“Hago pública mi decisión de renunciar a la condición de miembro del PLD que por 40 años ininterrumpidos he ostentado”, escribió Santos en Twitter, donde también publicó la carta que para estos fines envió el 4 de febrero al secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez.

El pasado 16 de octubre el presidente Danilo Medina destituyó a Santos de su cargo de representante permanente de la República Dominicana ante la OEA y en su lugar designó a Josué Antinoe Fiallo

Gedeón Santos había cuestionado los supuestos propósitos de modificar la Constitución para permitir una nueva candidatura de Medina a la Presidencia, prohibida por la Carta Magna.

En un articulo de opinión publicado esta semana en el Listín Diario y que tituló “El quiebre histórico y el rumbo perdido del PLD”, el también abogado, periodista y escritor afirmó que “el PLD que me formó y al que por 40 años me entregué ha dejado de existir, quedando sólo unas siglas huecas perdidas en un laberinto de divisiones y de oscuridad del que no se sale jamás”.EFE

mf

