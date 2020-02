Quito.- Los cantautores colombianos Fonseca y Andrés Cepeda comenzarán este sábado su gira “Compadres” en el Coliseo Rumiñahui de Quito, en un concierto con el que quieren traer “parranda” y “romance” a su público ecuatoriano.

Ambos artistas tratarán de deleitar a sus seguidores con una presentación llena de energía y a la cual acuden, según dijeron a Efe, con la “expectativa alta” porque -aseguran- el público ecuatoriano los tiene “muy consentidos”.

Cepeda contó que él y su compatriota, cada vez que vienen a Ecuador, se encuentran a un público de “un nivel de energía muy alto” y se alegran de ver cómo las personas “se entregan a las canciones” y que “mucha gente se enamora” (en un concierto hubo hasta una pedida de mano).

El concierto abre una gira en la que piensan interpretar éxitos individuales y conjuntos del pasado y actuales, así como dar una sorpresa a sus fans con temas inéditos del nuevo álbum que preparan en equipo.

La apertura en Quito responde a una “promesa” que los dos hicieron a sus productores y “amigos” en Ecuador, la empresa Top Shows, quienes al escuchar sobre el proyecto les arrancaron un pacto en ese sentido.

Con respecto al icónico nombre de la gira, Fonseca cuenta entre risas que en un principio no le convencía, pero que “a los quince minutos le encantaba” y ahora ya no puede ver otro porque le da al proyecto una “personalidad increíble”.

Un trabajo, el de “Compadres”, que empezó hace cuatro años cuando Fonseca invitó a Cepeda a cantar con él en un programa de televisión en el cual ambos, después de ver la reacción positiva del público, comenzaron a “soñarse con un proyecto juntos” (sic), recuerda el autor de “Día tras día” y “Magia”.

Con él, ambos artistas dicen querer reflejar su larga amistad, no solo en el escenario, sino también plasmada en sus canciones y los proyectos que tienen para el futuro.

Uno de ellos es el lanzamiento de un álbum colaborativo en el cual, según Cepeda, exploran muchos géneros musicales, desde el pop, hasta el bambuco -género tradicional de su natal Colombia-, pasando por los vallenatos y las rancheras.

Con respecto a este próximo lanzamiento discográfico, Cepeda cuenta que su producción fue “refrescante”, porque lograron explorar géneros con los que no habían trabajo antes, lo que les ha ofrecido un “cambio de canal” a ambos artistas.

“Trabajar juntos de nuevo es algo refrescante”, subraya Fonseca al destacar su sintonía con Cepeda a la hora de escribir y producir música, además de que considera incluso “más divertido” realizar sus actividades, como las diversas entrevistas con los medios, con su compañero de gira.

Una fusión que trasladarán este sábado a su público quiteño con la interpretación mutua sobre el escenario de los temas exitosos del otro.

“La parte del escenario es más divertida porque no son dos shows, es uno solo”, destaca Fonseca, ganador de cinco Grammy Latino.

Por Ecuador han pasado ambos actores en varias ocasiones, como en 2017 cuando participaron en el Festival Perla del Pacífico en la ciudad costera de Guayaquil. EFE

