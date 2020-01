México, (EFE).- El cantante y compositor peruano Gian Marco está viviendo una época dulce en México, un país que siempre coreó sus composiciones pero que ahora empieza a cantar junto a su voz, explicó este jueves a Efe.

Desde finales de la década de 1990 y de la mano de artistas mexicanos como la banda Pandora o Emmanuel, Gian Marco hizo una inmersión en la composición para otros cantantes, dejando atrás, en Perú, sus discos como solista.

Más tarde el limeño estableció buena relación con artistas como Carlos Rivera, Alejandro Fernández, Mijares o Gloria Estefan, entre muchos otros, para quienes compuso alguno de los temas más relevantes de la carrera de estos intérpretes.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, sintió una apetencia orgánica de subirse a los escenarios a interpretar su música y sentir el calor de su público mexicano. El 24 de enero estrenó “Empezar de nuevo”, un sencillo con el que calienta motores para su próximo disco.

“La transición ha sido interesante por darme cuenta de que todo en la vida tiene un momento y que cada momento hay que disfrutarlo sin presión. Todos tenemos planes y metas por cumplir, pero esto fue muy natural: el disco anterior fue un parteaguas de decidir ponerle toda la intención a esto”, detalló.

Gian Marco hará su primera gira en México -aunque anteriormente tocó en innumerables establecimientos y locales- que incluirá una fecha, el 26 de marzo, en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México.

En la decisión del artista de explotar esta faceta no ha tenido nada que ver el hecho de desear que el público sepa que muchos grandes éxitos en México fueron compuestos por él.

Independientemente del camino, “el destino de una canción siempre es la gente”, dijo.

“Cuando hago la primera canción a Pandora entiendo que hay otras formas de llegar al mundo y sigo siendo yo. Además hay una cuota de desprendimiento que tenemos los autores. Esa cuota de desprendimiento va de la mano de cero ego. Si vas a decir a cada rato que la canción es tuya, ¿para qué la entregas?, ¿para que la gente sepa que es tuya? ,¿o para que la gente la disfrute?, espetó.

UN NUEVO MODELO DE AUTORÍA

Personalmente, Gian Marco admira profundamente al perfil de compositor que toma su guitarra y compone, pero es consciente de que hay muchos tipo de autores.

“Hay autores que te piden autoría sin haber hecho nada de la canción. Es parte de cómo el negocio se está formando. Hoy en día las canciones tienen cinco, seis o siete autores y te podría decir que seguramente de esos siete autores, dos no hayan hecho nada. Simplemente estuvieron presentes en una sesión y dijeron yo quiero tanto por ciento, y si no, no sale”, espetó.

A punto de llegar al medio siglo de edad y con 30 años de carrera musical a sus espaldas, el peruano se siente “contento y feliz” de poder seguir haciendo música y de poder reunir a quienes le conocían cuando hacía conciertos en pequeños bares y aquellos que lo admiran por sus composiciones más míticas.

A pesar de que está centrado en sí mismo, confesó que si Luis Miguel lo llamase, no dudaría ni un solo momento en ponerse a componer para él.

“Si me llama Luis Miguel me voy corriendo. Es el único por el que me tomaría los días que fueran porque es un sueño. Le he escrito muchas canciones soñando que lleguen a él… Pero tengo paciencia”, terminó. EFE