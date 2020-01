Los Ángeles (EE.UU.).- Kevin Hart, al frente del reparto original de doblaje de la saga de “The Secret Life of Pets”, prestará también su voz para la nueva atracción sobre esta cinta de animación que está preparando Universal Studios en Los Ángeles (EE.UU.).

“The Secret Life of Pets: Off the Leash!” es el nombre de esta nueva atracción del parque temático cuya apertura está prevista para la primavera de este año.

Junto a Hart también participarán en el doblaje de la atracción otros actores que estuvieron en las películas “The Secret Life of Pets” (2016) y “The Secret Life of Pets 2” (2019) como Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Jenny Slate, Tiffany Haddish, Lake Bell, Dana Carvey, Steve Coogan, Chris Renaud, Hannibal Buress, Bobby Moynihan, Jessica DiCicco y Tara Strong.

“El día de la adopción es el ultimo rito de iniciación para cada animal domesticado y la inspiración para esta nueva experiencia inmersiva a medida que los visitantes asumen los roles de cachorros callejeros en la búsqueda definitiva para encontrar sus hogares para siempre”, adelantó Universal Studios este miércoles en un comunicado de prensa.

“The Secret Life of Pets: Off the Leash!” presentará “personajes en vivo, dimensionales y animados como medios hiperrealistas y mapeo de proyección” con la intención de “sumergir completamente” a los visitantes en un Nueva York caótico y excitante.

La cinta original de “The Secret Life of Pets”, de Illumination Entertainment y Universal Pictures, fue un enorme éxito de taquilla y, con 75 millones de dólares de presupuesto, recaudó en todo el mundo 875 millones.

Esta película dirigida por Chris Renaud y Yarrow Cheney narraba la historia de Max, un terrier envuelto en diversas aventuras por Nueva York después de que una nueva mascota llegue a su casa y ponga patas arriba su mundo.

Renaud repitió como director, ahora con Jonathan del Val como acompañante, en la secuela “The Secret Life of Pets 2”, que no alcanzó el nivel de popularidad de la primera película: con 80 millones de dólares de presupuesto, se anotó 429 millones en total.