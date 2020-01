Voz de América – Redacción.- WHITNEY HOUSTON .- Whitney Houston y otros cinco artistas que representan varios géneros musicales ya son miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll.

También forman parte del Salón las bandas The Doobie Brothers, T.Rex, los rockeros techno Depeche Mode, el artista hip-hop The Notorious B.I.G. y la banda de rock Nine Inch Nails.

El Salón de la Fama del Rock and Roll, con sede en Cleveland, oficializará las presentaciones el 2 de mayo.

Houston, cantante de “I Will Always Love You”, murió en 2012 a los 48 años.

The Doobie Brothers, cuya música a menudo mezcla rock y country, surgieron en la década de 1970 con éxitos como “Listen to the Music”.

Depeche Mode surgió a fines de la década de 1980 con música como “Personal Jesus” y “Enjoy the Silence”.

WHOLE LOTTA LOVE

Hace 51 años, en enero de 1969, Led Zeppelin lanzó su LP debut en Estados Unidos.

STAR TREK: PICARD

Sir Patrick Stewart dijo en Londres, durante el estreno de una serie dedicada a su personaje Jean-Luc Picard, que regresar a “Star Trek” fue irresistible.

El actor británico de 79 años había rechazado varias ofertas para que interpretara nuevamente al capitán de la nave.

“Star Trek: Picard” retoma la vida del capitán 20 años después de que el personaje apareció por última vez en la película ambientada en el siglo XXIV.

La historia de Stewart con Picard se remonta a 1987 cuando interpretó al personaje en la serie de televisión “Star Trek: The Next Generation”, así como en cuatro largometrajes, el último de los cuales se estrenó en 2002.

“Star Trek: Picard” comenzará el 24 de enero en los Estados Unidos, en CBS, y tendrá una segunda temporada.

BATMAN 54

Y hace 54 años, “Batman” fue estrenada en la televisión estadounidense.

Con Adam West y Bruce Ward en los papeles principales de Bruno Díaz y Ricardo Tapia.