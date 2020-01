Voz de América – Redacción.-AMERICAN FACTORY.- La compañía de producción del expresidente de EE. UU. Barack Obama y su esposa Michelle Obama obtuvo una nominación al Oscar, el lunes, por “American Factory”, un documental que relata lo ocurrido a los trabajadores de una fábrica en Ohio cuando esta es adquirida por un multimillonario chino.

“American Factory” es la primera producción de Higher Ground Productions, una compañía que los Obama fundaron en 2018 como parte de un acuerdo para proporcionar programación a Netflix.

Barack y Michelle Obama felicitaron a los cineastas Julia Reichert y Steven Bognar vía Twitter.

“American Factory” le hace un seguimiento a miles de trabajadores que quedaron desempleados en la recesión de 2008, algunos de los cuales fueron contratados seis años después por la empresa china Fuyao Glass America para fabricar vidrio para automóviles, en la misma planta.

“American Factory” competirá, entre otras, con “The Cave”, un documental sobre genocidio en Siria; y “The Edge of Democracy” sobre el desmoronamiento de dos presidencias brasileñas.

ONCE UPON A TIME (IN HOLLYWOOD)

Brad Pitt obtuvo una nominación al Oscar por su actuación en “Once Upon a Time in Hollywood”, consolidando su retorno a la primera fila del espectáculo.

Pitt, de 56 años, y con tres décadas de experiencia en el cine, nunca ha ganado un Oscar pero ha sido nominado varias veces.

Esta vez es considerado uno de los favoritos para ganar en la categoría de mejor actor de reparto por su trabajo en la película de Quentin Tarantino.

La actuación de Pitt como el doble acrobático Cliff Booth en Once upon a time ya le ha valido un Globo de Oro y una nominación al Screen Actors Guild.

“Once Upon a Time in Hollywood” obtuvo 10 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, director y mejor actor para el coprotagonista de Pitt, Leonardo DiCaprio.

1917

“1917”, del director británico Sam Mendes, sigue esta semana en primer lugar de la taquilla estadounidense con unos $37 millones.

La cinta, que ganó Globo de Oro a mejor drama, es una de las nominadas al Oscar en la categoría de mejor película, y compite con “Ford vs Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Little Women”, “Marriage Story”, “Once Upon a Time in Hollywood”, y la surcoreana “Parasite”.