Los Ángeles (EE.UU..- “The Irishman” y “Marriage Story” figuran entre las películas nominadas para los premios del Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA, por sus siglas en inglés).

Esta organización anunció este lunes en un comunicado de prensa los candidatos para la edición de 2020 de sus galardones, que se celebrará en una ceremonia conjunta en Los Ángeles y Nueva York el próximo 1 de febrero.

“1917” (con guion de Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns), “Booksmart” (Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel y Katie Silberman), “Knives Out” (Rian Johnson), “Marriage Story” (Noah Baumbach) y “Parasite” (Bong Joon-ho y Han Jin Won) se disputarán el premio al mejor guion original.

Por su parte, “The Irishman” (escrita por Steven Zaillian), “A Beautiful Day in the Neighborhood” (Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster), “Jojo Rabbit” (Taika Waititi), “Joker” (Todd Phillips y Scott Silver) y “Little Women” (Greta Gerwig) se enfrentarán por el reconocimiento al mejor guion adaptado.

Asimismo, el premio al mejor guion de un documental se decidirá entre “Citizen K” (con guion de Alex Gibney), “Foster” (Mark Jonathan Harris), “The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley” (Alex Gibney), “Joseph Pulitzer: Voice of the People” (Robert Seidman y Oren Rudavsky) y “The Kingmaker” (Lauren Greenfield).

De las nominaciones de los premios WGA llama la atención la ausencia de “Once Upon a Time… in Hollywood”, la cinta escrita y dirigida por Quentin Tarantino que el domingo se llevó el premio al mejor guion en los Globos de Oro.

En los apartados de televisión, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Mindhunter”, “Succession” y “Watchmen” serán candidatas al premio al mejor guion de una serie dramática.

Y “Barry”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “PEN15”, “Russian Doll” y “Veep” fueron nominadas para el galardón a la mejor serie de comedia.

Finalmente, “Chernobyl”, “The Terror: Infamy”, “Togo” y “True Detective” lucharán por el premio al guion original de una serie limitada o película para televisión en tanto que “El Camino: A Breaking Bad Movie”, “Fosse/Verdon”, “The Loudest Voice” y “Unbelievable” harán lo propio por la distinción al mejor guion adaptado de los mismos formatos de la pequeña pantalla. EFE