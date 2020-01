Santo Domingo.- Representantes del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aseguraron este viernes que no esconderán ninguna información que pudiese arrojar la auditoría realizada por la compañía española Alhambra Systems al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias del 6 de octubre pasado. “Nosotros no vamos a ocultar nada, aquí es con la mayor transparencia y si apareciere algo que no da el tiempo de solucionarlo habrá que tomar una decisión”, dijo un vocero de la JCE durante una reunión entre los ejecutivos de Alhambra y los delegados de los partidos políticos. Sobre la posibilidad de encontrar un fallo en el software implementado, el representante de la Junta alegó que para corregirlo y previo a que procedan a clonar las unidades, se debe llegar a un consenso la JCE y los partidos políticos. “Si al final ellos (Alhambra) detectan algo y como partidos y la Junta no estamos de acuerdo, se queda ahí, no se usa el software o se buscaría una solución”, dijo el vocero, haciendo la salvedad de que hasta ahora no se ha encontrado fallo alguno, a excepción de un acta que fue transmitida con un resultado diferente. “Nosotros nos sentimos confiados porque en el 20% del conteo manual no se detectó nada, igual que en los días posteriores al día 6 que se hizo un conteo al 100 %”, explicó. Añadió que lo que se ha cambiado en el sistema automatizado es “muy poca cosa”, como incorporarle el lector de huellas y que el cierre no se haga simultáneo a la impresión del acta de escrutinio, sino después que se haya realizado el conteo manual. En medio de las quejas de algunos delegados políticos opuestos a la contratación de Alhambra Systems, los ejecutivos de la empresa auditora aseguraron que los trabajos lo realizarán con total autonomía e independencia, ya que durante los mismos no intervendrá personal JCE, más que para facilitar informaciones. “En este trabajo tendremos completa autonomía e independencia, por eso venimos desde fuera para evitar cualquier suspicacia”, expresó el español Sergio García, experto de la firma. El pasado 22 de diciembre la JCE firmó un contrato con la citada empresa por más de medio de millón de dólares para la referida auditoría forense, de cuyo monto la entidad deberá pagar un 50 % al inicio del proyecto y el monto restante, al finalizar el proyecto.

El documento estipula que la empresa inspeccione lo relativo al secreto del voto y la no trazabilidad; verificar que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso y comprobar que en la información registrada en las bases de datos y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan a relacionar el voto y el votante.

Asimismo, analizar el programa fuente (código fuente) y contrastarlo con el programa objeto de la unidad de votación automatizada, para certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de votación utilizadas.

También se comprobará el método utilizado para eliminar la posibilidad de correlacionar el voto y el votante en la base de datos y la integridad de los datos y objetos de la base de datos.

Alhambra deberá certificar también que durante el proceso de votación el sistema funcionó sin conexión de las redes.EFE cgd