Y ahora como aprendo a vivir sin ti amor de mi vida ? Cómo logro volver a sonreír si no me ensañaste hacerlo tras tu partida ? – Mi hombre de campo , cuanto me marcó tu humildad genuina. Fuiste el esposo perfecto, contigo mami se sacó la lotería . Como padre supiste manejar esa línea fina entre consentir con amor y establecer disciplina . Como amigo no necesitaste redes sociales para tener tantos amigos reales como los que tenías . Gracias por guiarme en mi carrera con principios y valores hasta alcanzar un sueño profesional que te arrancó muchas sonrisas . Mi rey , siempre me motivaste a vivir una vida sencilla. Tu fuiste ejemplo de apreciar y encontrar felicidad en las cosas simples de la vida . Pero lo que más nos conmovió fue el nivel espiritual que alcanzaste , uno que cualquier persona desearía … La Paz que transmitías era tu mejor carta de presentación cuando alguien te conocía . Siempre con una sonrisa . Trabajador incansable . Honesto . Integro . Creyente absoluto . Dador. Noble . Positivo empedernido . Cauteloso . Y amigo de sus amigos . Te vamos a extrañar mucho amor de mi vida . Pero no me cabe la menor duda que un ángel mulato nos mira y cuida ahora desde el cielo cada día . Feliz 2020 amor de mi vida sé que este año una estrella me guía 💫. Tu negrita