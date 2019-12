Tengo una mata en mi casa

eso ‘ta melaza,

manga el feeling, baja pa’ mi casa

pa’ que mate esa grasa

Tengo una mata en mi casa

eso esta melaza

manga el feelin, baja pa’ mi casa

pa’ que suba a la nasa

La vecina pregunta que, que e’ lo que pasa

que el humo subió a la terraza

tengo una mata en mi casa, si,

ese aroma no se disfraza

La poli me busca porque le dijeron

que tengo una mata en la casa

verde limón y no es guasa

que pone a la gente payasa

La shorty me tocan la puerta ya saben la vuelta

y ahora quieren de eso

yo tengo la crema que quiere el sistema

trae principe y enrola eso

Todo el mundo quiere de la mata my nigga

se matan por la mata

ma ma nigga

Todo el mundo quiere de la mata my nigga

se matan por la mata

ma ma nigga

…(Ahhhhhhh)…Que tu quieres,

…(Ahhhhhhh)…ella me pide,

…(Ahhhhhhh)…

el humo le tiro en la cara

y todito lo inhala

…(Ahhhhhhh)…ella quiere,

…(Ahhhhhhh)…ella me pide,

…(Ahhhhhhh)…

el humo le tiro en la cara y todito lo inhala.

Tengo una mata en mi casa

eso ‘ta melaza,

manga el feelin, baja pa’ mi casa

pa’ que mate esa grasa

Tengo una mata en mi casa

eso esta melaza

manga el feelin, baja pa’ mi casa

pa’ que suba a la nasa

La vecina pregunta que, que e’ lo que pasa

que el humo subió a la terraza

tengo una mata en mi casa, si,

ese aroma no se disfraza

La poli me busca porque le dijeron

que tengo una mata en la casa

verde limón y no e’ guasa

que pone a la gente payasa.

Es que tengo el rollin paper

para que tu fundas los breaker

le doy y me pide, yo vuelvo y le doy

para que se deleite

Hay un incendio en mi casa y no se,

que voy hacer

la poli freno y pregunto que e’ lo que e’?

Diantre, quieren prender!

Tengo una mata en mi casa

eso esta melaza,

manga el feelin, baja pa’ mi casa

pa’ que mate esa grasa

Tengo una mata en mi casa

eso ‘ta melaza

manga el feelin, baja pa’ mi casa

pa’ que suba a la nasa

La vecina pregunta que, que e’ lo que pasa

que el humo subió a la terraza

tengo una mata en mi casa,

ese aroma no se disfraza

La poli me busca porque le dijeron

que tengo una mata en la casa

verde limón y no es guasa

que pone a la gente payasa.