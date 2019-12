Madrid, (EFE).- Entre quienes se despiden de los escenarios por enésima vez como Aerosmith, Kiss o Elton John, los jóvenes que se han convertido en grandes reclamos (véase Taylor Swift, Dua Lipa o Harry Styles) y estrellas intemporales como Paul McCartney, Nick Cave o Iron Maiden, el de 2020 pinta de partida como otro gran año musical.

El 6 de febrero tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid el primer gran concierto internacional del año, el de la joven artista pop Halsey, con continuación un día después en el Sant Jordi Club de Barcelona. Con un estilo similar, Jonas Brothers llevan su reunión al directo el 16 en el antiguo Palacio de Deportes madrileño y el 17 en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal.

Maluma, gran estrella actual de la música latina, desplegará “sex-appeal” el 28 de marzo en ese mismo espacio y el 29 en su contrapartida de la capital.

En ambos pabellones encontrarán solaz quienes en abril se acerquen a los concierto de Bon Iver el 16 en Madrid y el 17 en Barcelona, y a los de Nick Cave And The Bad Seeds, con su elegía musical de “Ghosteen”, el 25 en el Wizink Center y el 26 en el Palau.

La gran diva pop de los Balcanes, Dua Lipa, se estrena a lo grande con su primera gira en España: en Barcelona el 28 y dos días antes en el Wizink. Por allí pasará solo unas semanas después el exmiembro de One Direction con mayor proyección, Harry Styles, con un único concierto el 18 de mayo.

Entre medias, la pluma afilada y perfilada de Andrés Calamaro, reciente ganador de dos Grammy Latinos, recorrerá Europa con una primera actuación el 9 de mayo en el Palacio de Deportes de la capital.

Guns N’ Roses pisarán Sevilla después de 27 años de ausencia. Lo harán el 23 de mayo en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. Es el mismo día en que otra banda mítica de rock, Bad Religion, conmemorará 40 años de trayectoria en el Wizink Center. Antes, el 22, pasarán por el Poble Espanyol de Barcelona.

El artista de salsa con mayores ventas mundiales, Marc Anthony, contará con 8 conciertos en junio: el 12 en Marina Sur (Valencia), el 13 en La Fica (Murcia), el 16 en Ifema, al aire libre (Madrid), el 18 en el RCDE (Barcelona), el 20 en el Carlos Tartiere de Oviedo, el 21 en Monte do Gozo (Santiago de Compostela), el 25 en el Estadio Olímpico de Sevilla y el 26 en Marenostrum de Fuengirola (Málaga).

Paul McCartney saldará deuda con Barcelona en un concierto único el 17 de junio en el Estadi Olímpic, mientras que Simple Minds se entretendrán solo en el WiZink Center para celebrar el 25 de ese mes cuatro décadas de actividad.

Otra diva pop pero con germen latino, Camila Cabello, recorrerá con “The Romance Tour” el Palau Sant Jordi el 30 de junio y el 1 de julio el Wizink.

Tanto Aerosmith como Kiss proclamaron a los cuatro vientos hace unos años su retirada. Sea como fuere, regresan al país para insistir en esa supuesta marcha: los primeros el 3 de julio en el Wanda Metropolitano y los segundos el 5 en el Wizink Center.

Otro que está de despedida es Elton John. En su larga gira final, también vuelve al país para actuar el 2 y 3 de octubre en el Palau Sant Jordi.

Dos bandas que no parecen pensar en la retirada son Queen (de nuevo acompañados por Adam Lambert recalarán los días 7 y 8 de julio en Madrid) y Iron Maiden (25 de julio, Estadi Olímpic de Montjuïc), mientras que Lenny Kravitz llevará su gira “Here to love” al Coliseum de A Coruña el 26 de julio.

La banda ídolo de los Gen.Z y ‘millennials’, The 1975, llevará su directo el 3 de octubre al Palau Sant Jordi y el 5 al WiZink, a la espera de que Ozzy Osbourne acate la nueva fecha de concierto del 22 de noviembre en el Wizink Center con un invitado muy especial, Judas Priest.

Fuera de las giras, los festivales de verano traerán a algunos de los principales ídolos de 2020, con especial atención al cartel del madrileño Mad Cool: Taylor Swift, Billie Eilish, The Killers, Kings of Leon, Pixies, Foals y Faith No More, entre muchos otros.

En las mismas fechas, entre el 9 y 11 de julio, Bilbao BBK Live ha anunciado a Kendrick Lamar, Bad Bunny, Pet Shop Boys y The Killers, y el FIB de Benicàssim (Castellón), solo una semana después, a Vampire Weekend, Khalid, Martin Garrix y Liam Gallagher.

A falta de conocer la siempre sorprende propuesta de Primavera Sound, se ha desvelado asimismo que Zaragoza acogerá en septiembre su propio Vive Latino, con Bunbury, Kase.O, Vetusta Morla, Leiva y Taburete como grandes atractivos.

Respecto a los españoles, la temporada arrancará en la capital con el ciclo Inverfest, que brindará actuaciones como las de Estrella Morente (10 de enero), Quique González (14 de enero) o Amaia (16 de enero) en el Teatro Circo Price y la de Maldita Nerea (14 de febrero) en el Wizink Center.

Muy esperados son los conciertos a cuatro manos y dos voces de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Estarán el 25 de enero en el Sant Jordi y el 20 y 21 de enero y 11 y 12 de febrero en el Wizink Center.

Allí Isabel Pantoja estrenará disco el 6 de marzo y también allí darán Amaral su “Salto al Color” el 21 del mismo mes. Además, Fangoria abrirán la segunda parte de sus “Extrapolaciones” en el Sant Jordi Club el 18 de abril.

Será la fecha en la que Izal concluya su última gira con un gran concierto en el Wizink Center.

Ese espacio reservado para la primera división musical acogerá varios debuts en sus tablas, véase los de Lola Índigo (2 de mayo), Pastora Soler (14 de junio), Beret (28 de junio y actuará también el 6 de junio en el Palau Sant Jordi) y, ya en diciembre, Carolina Durante.

Melendi, David Bisbal, Dani Martín y Estopa serán algunos de los superventas que estarán de gira el próximo año, al igual que José Luis Perales con su gira de despedida y que Alejandro Sanz, que realizará dos únicos “shows” (20 de junio en el estadio José Zorrilla de Valladolid y 27 de junio en La Romareda de Zaragoza).

Aunque para muchos 2020 estará marcado por los últimos conciertos de Extremoduro, con arranque en Valencia el 15 y 16 de mayo. El resto de paradas serán Murcia (22 y 23 de mayo, La Fica), Sevilla (30 de mayo, La Cartuja), Madrid (5 y 6 de junio, Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid), Santiago de Compostela (13 de junio, Monte Do Gozo), Cáceres (20 de junio, Recinto ferial), Barcelona (26 y 27 de junio, Parc del Fórum) y Bilbao (18 de julio, Kobetamendi). EFE