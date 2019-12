Madrid, (EFE).- En un año que vivió el retorno de estrellas largamente esperadas como The Who, Coldplay o Bruce Springsteen, fueron las figuras femeninas las que marcaron la pauta, sobre todo las más jóvenes, que se encargaron de refrescar estos 12 meses con nuevos sonidos y formas.

Esta es una selección de los diez discos que destacaron por su calidad, algunos de ellos también por su calado en la cultura popular y en los medios, pensada para satisfacer los diversos gustos musicales:

– “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”, de Billie Eilish.

El gran fenómeno de 2019 ha sido esta adolescente estadounidense de solo 17 años que ha revolucionado no solo a sus coetáneos conjugando pop oscuro y susurrado con una estética y mentalidad rompedoras. Su “bad boy” fue BSO imprescindible de 2019.

– “Norman Fucking Rockwell”, de Lana del Rey.

Su sexto disco de estudio en solo 7 años (desde el lanzamiento de aquel “Born To Die” que sacudió la industria) es el álbum en el que todas las selecciones de medios especializados coinciden. En él viaja del tormento sentimental a la esperanza y decanta sus esencias de “soft rock”, elegancia y mitología costera en composiciones etéreas como “Fuck It I Love You”.